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بايدن يفكر في وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

Lebanon 24
12-03-2024 | 00:23
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قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن يفكر في وضع شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، في حال مضت قدما لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضح المسؤولون المطلعون على خطط إدارة بايدن لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن الرئيس الأميركي "قد يفعل ذلك إذا شنت إسرائيل عملية جديدة تزيد من تعرض المدنيين الفلسطينيين للخطر".
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وقال أحد المسؤولين، فضل عدم الكشف عن هويته: "إنه شيء فكر فيه بالتأكيد".



وباتت رفح محل اهتمام وقلق دوليين، مع إصرار إسرائيل على اجتياحها عسكريا رغم أنها تؤوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.
 
وفر أكثر من نصف سكان قطاع غزة إلى رفح خلال الحرب، هربا من الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي أدت إلى مقتل أكثر 31 ألف فلسطيني منذ السابع من تشرين الاول الماضي.
 
وفي بيان لـ"بوليتيكو"، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إنها "لن تعلق على تكهنات مصادر مجهولة، ولن تضيف إلى ما قاله الرئيس في نهاية الأسبوع".
 
لكن عند سؤالها عن استعداد بايدن لربط المساعدات العسكرية بإجراءات إسرائيل، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أوليفيا دالتون: "نعتقد أن هناك أساليب أخرى اتخذناها ونتخذها أكثر فعالية".
وكان بايدن أعطى مؤشرات متباينة حول شعوره تجاه مبيعات الأسلحة المستقبلية لإسرائيل، رغم إقراره بـ"حقها في الدفاع عن نفسها".
وفي العام الماضي، وصف فكرة وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل بأنها "جديرة بالاهتمام". (سكاي نيوز)
 
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