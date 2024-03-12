بعد أيام من شهادته ضد بوينغ.. العثور على جثة الموظف السابق جون بارنيت

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وأشارت تقارير إلى أن بارنيت، البالغ من العمر 62 عامًا، "توفي نتيجة إصابات تسبب بها لنفسه في التاسع من مارس"، وعثر على جثته داخل سيارته في موقف فندق بولاية كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة. بعد أيام قليلة من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد شركة بوينغ، أفادت وسائل إعلام غربية بـ"انتحار" جون بارنيت، الموظف السابق في بوينغ، الذي كان يشتهر بتوجيه الانتقادات لمعايير الإنتاج بالشركة، في الولايات المتحدة.وأشارت تقارير إلى أن بارنيت، البالغ من العمر 62 عامًا، "توفي نتيجة إصابات تسبب بها لنفسه في التاسع من مارس"، وعثر على جثته داخل سيارته في موقف فندق بولاية كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة.

"32 عاما في شركة بوينغ"

بارنيت، الذي أمضى 32 عامًا في خدمة شركة بوينغ قبل تقاعده في 2017، كان يشهد في قضية ضد الشركة قبل وفاته.

وأكد مسؤولو الطب الشرعي في مقاطعة تشارلستون وفاته أمس الاثنين.

وخلال فترة عمله في بوينغ، تولى بارنيت إدارة الجودة في مصنع تصنيع طائرة 787 دريملاينر بشمال تشارلستون، والتي تُستخدم بشكل أساسي للرحلات الطويلة.

كشف كوارث

وفي 2019، كشف بارنيت عن مخاوفه من أن العمال يتم الضغط عليهم لتجاوز المعايير اللازمة، وتركيب أجزاء دون الجودة المطلوبة في الطائرات.

كما اكتشف مشاكل في أنظمة الأكسجين قد تؤدي إلى عدم عمل ربع أقنعة التنفس في الطائرات في حالات الطوارئ.

تسريع عملية التجميع

وأشار إلى أنه بعد انتقاله للعمل في كارولينا الجنوبية، أصبح قلقًا بشأن تسريع عملية التجميع لبناء طائرات جديدة وهو ما قد يضر بالسلامة، وهذا ما نفته بوينغ.

يأتي لغز انتحار جون بارينت في الوقت الذي تتعرض فيه شركة بوينغ لكوارث شبه يومية كان آخرها أمس الاثنين حين هبطت طائرة من طراز بوينغ 787-9 اضطراريا في دريملايْنَر في نيوزيلاندا ما تسبب بإصابة خمسينَ شخصا على الأقل. ولم تُعرف حتى الآن أسبابُ الحادث.

متاعب لا تنتهي لبوينغ

وقبلَ أيام أيضا، سقطَ إطارٌ لطائرةٍ من طِراز بوينغ 777، أثناءَ إقلاعِها من مطار ِسان فرانسيسكو الدولي.

أما في كانون الثاني الماضي، فوقَعَت حادثة مرعبة، حين انفصل باب الطوارئ لإحدى الطائرات في الجو.

وتاريخيا، فإن طائرات بوينغ شهِدت حوادث مُميتة، خصوصا طرازَي 737 و737 ماكس أبرزُها تحطُّمُ طائرة مدنية صينية من طِراز بوينغ 737 عام 2022 والتي قتل فيها 133 راكبا بعد أن هوت الطائرة بشكل مفاجئ.

وفي عام 2021 تحطّمَت طائرةٌ إندونيسية من ذاتِ الطراز في بَحرِ جاوة فأودت بحياة 62 راكبا.

الماليزية المنكوبة

ولعل أشهر كوارث بوينغ، حادثة الطائرة الماليزية المفقودة قبل 10 سنوات والتي لم يعثر لها على أثر حتى الآن.



فقد تحطمت الطائرة التابعة للخطوط الماليزية وهي من طراز "بوينغ 777"، في 8 اذار عام 2014 عندما كانت في رحلة بين كوالالمبور وبكين، بعد 38 دقيقة فقط من الإقلاع، مما أدى لمصرع 239 شخصا كانوا على متنها. (العربية)