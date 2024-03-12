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عربي-دولي

حرب المسيّرات الروسية الاوكرانية تابع.. هذا ما دمّرته روسيا اليوم

Lebanon 24
12-03-2024 | 01:18
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نقلت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 25 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وفي العاصمة الروسية، أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية بمنطقة رامنسكي الروسية، اعترضت طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو.
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وأكد عمدة العاصمة الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية في منطقة رامنسكي تصدت لطائرة مسيرة كانت في طريقها نحو العاصمة، دون وقوع أضرار أو إصابات، بحسب ما ذكرت سبوتنيك.

وذكر سوبيانين، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، فجر اليوم الثلاثاء، قائلا: "اليوم، تصدت قوات الدفاع الجوي في منطقة رامنسكي لهجوم بطائرة من دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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