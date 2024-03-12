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استهداف مطار بن غوريون بطائرة مسيّرة.. وهذا مصدرها

Lebanon 24
12-03-2024 | 01:35
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بطائرات مسيرة.

وجاء في بيان للمقاومة الإسلامية في العراق: "استهدف مجاهدونا بواسطة الطيران المسيّر مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة اهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".(روسيا اليوم)
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المصدر: روسيا اليوم
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