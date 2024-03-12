الأردن يحقق.. العثور على حطام مسيّرة بمحافظة إربد

أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الثلاثاء، العثور على أجزاء من طائرة مسيّرة لم يتبين مصدرها في محافظة إربد شمال غربي البلاد.





اربد ، انباء عن انفجار بشارع بترا ، يا رب سلم pic.twitter.com/WCeeBIqvvs — Sundus ALnajjar (@Sundus_Alnajjr) March 11, 2024 Advertisement

"في منطقة خالية"

وقال الأمن العام في بيان إنه يتابع مع القوات المسلحة التحقيق في العثور على أجزاء من الطائرة المسيرة.

وأضاف أنه تم العثور على الحطام في منطقة خالية في نطاق منطقة ورد منها بلاغ حول سماع صوت انفجار، مشيرا إلى أنه لم ينتج عنها أية أضرار تذكر.

فتح تحقيق

كما أضاف البيان نقلا عن متحدث رسمي "تم فتح تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة".

وناشد عدم "تداول فيديوهات لا تمّت للواقعة بصلة".

استهداف مطار بن غوريون

يأتي الإعلان بعد قليل من بيان لفصائل عراقية مسلحة قالت فيه إنها استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب بطائرات مسيّرة.

ولم يشر البيان الذي نشرته ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" إلى تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تعليق إسرائيلي. (العربية)