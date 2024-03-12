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عربي-دولي
لهذا السبب.. فنزويلا منعت الطائرات الأرجنتينية من التحليق فوق أجواء البلاد
Lebanon 24
12-03-2024
|
01:58
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أفادت صحيفة Clarin، بأن سلطات فنزويلا منعت الطائرات المسجلة في الأرجنتين من التحليق فوق أراضيها بعد مصادرة طائرة تابعة لشركة Emtrasur الفنزويلية في بوينس آيرس.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الفنزويلي، يؤثر في المقام الأول على طائرات شركة Aerol Neas Argentina التي تطير عادة إلى المكسيك والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، طال الحظر الطائرات الخاصة المسجلة في الأرجنتين.
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ووفقا للصحيفة، أرسلت وزارة الخارجية الأرجنتينية مذكرتين إلى الجانب الفنزويلي، كما استدعت قبل بضعة أسابيع السفيرة الفنزويلية في بوينس آيرس، ستيلا لوغو.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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