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عربي-دولي

لمواجهة أكبر لوبي إسرائيلي.. 25 جماعة يسارية أميركية تتحد لفرض قرارتها

Lebanon 24
12-03-2024 | 02:12
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ذكر موقع Axios الأمريكي، أن ائتلافاً من الجماعات التقدمية في الولايات المتحدة أعلن نيته حشد موارد هذه الجماعات، من أجل خوض معركة ضد خطط لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، التي تعتبر أكبر لوبي داعم لإسرائيل، والتي تستهدف إنفاق 100 مليون دولار لدعم الحملات المناهضة للمشرعين الذين ينتقدون إسرائيل.
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ويتألف ائتلاف "ارفضوا أيباك" (Reject AIPAC) من 25 جماعة يسارية أمريكية، تتضمن حزب العائلات العاملة، ولجنة الديمقراطيين من أجل العدالة (Justice Democrats)، والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP)، والاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين (DSA)، ومنظمة ثورتنا (OR) الأمريكية.

ويقول الائتلاف في بيان صحفي، إنه يخطط لـ"حملة دفاعية انتخابية" ستكلف ملايين الدولارات، من أجل الدفاع عن أعضاء الكونغرس التقدميين الذين يستهدفون لجنة أيباك.

كذلك، قال الائتلاف في بيان: "لقد شاهدنا عندما فعلت أيباك كل ما بوسعها لإسكات المعارضة المتزايدة في الكونغرس ضد هجوم نتنياهو على غزة… والآن حان الوقت من أجل أن يرفض الحزب الديمقراطي بأكمله أيباك مرة واحدة وإلى الأبد".(عربي بوست)
المصدر: عربي بوست
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