العصابات تشعل التوتر في هايتي.. الجثث انتشرت في الشوارع والفوضى تعمّ البلاد

وافق رئيس الوزراء الهايتيّ أرييل هنري على التنحي عن منصبه، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقِد في جامايكا لبحث الوضع في هايتي التي تعاني جراء عنف العصابات وتشهد أزمة حكم.



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وكانت المجموعة الكاريبيّة (كاريكوم) هي من دعت إلى هذا الاجتماع الذي شارك فيه أيضا وزير الخارجيّة الأمريكي وممثّلون عن كندا والأمم المتحدة.

وأعلن بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستُقدّم 133 مليون دولار إضافيّة لدعم حلّ الأزمة في هايتي.



وفي حديثه خلال الاجتماع الطارئ في جامايكا بشأن هايتي، قال بلينكن إنّ الوضع الخارج عن السيطرة في الدولة الكاريبيّة الفقيرة يظهر الحاجة الملحّة لنشر قوة متعدّدة الجنسيّات، ستُساهم فيها الولايات المتحدة بمبلغ إضافي يصل إلى 100 مليون دولار، بينما سيتمّ توفير 33 مليون دولار للمساعدة الإنسانيّة.



وعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان حاضرًا افتراضيا خلال المحادثات، أكثر من 91 مليون دولار لهايتي.



كما أعلنت دول أخرى عن المساهمة في مساعدات ماليّة أو لوجستيّة، بما في ذلك بنين وفرنسا وألمانيا وجامايكا وإسبانيا، وفقا لمسؤولين أميركيين.

واستبعدت الولايات المتحدة وكندا إرسال قوّات إلى هايتي.



وقالت كينيا إنّها مستعدة لنشر عناصر شرطة، لكنّها لم تتمكّن من فعل ذلك حتّى الآن بسبب قرار أصدرته محكمة كينيّة. وشكّلت الأزمة التي تشهدها هايتي محور اجتماع أزمة الاثنين في جامايكا، بينما تعمل سفارات غربيّة على إجلاء دبلوماسيّيها من العاصمة بور أو برنس التي باتت تحت سيطرة عصابات إجراميّة.وكانت المجموعة الكاريبيّة (كاريكوم) هي من دعت إلى هذا الاجتماع الذي شارك فيه أيضا وزير الخارجيّة الأمريكي وممثّلون عن كندا والأمم المتحدة.وأعلن بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستُقدّم 133 مليون دولار إضافيّة لدعم حلّ الأزمة في هايتي.وفي حديثه خلال الاجتماع الطارئ في جامايكا بشأن هايتي، قال بلينكن إنّ الوضع الخارج عن السيطرة في الدولة الكاريبيّة الفقيرة يظهر الحاجة الملحّة لنشر قوة متعدّدة الجنسيّات، ستُساهم فيها الولايات المتحدة بمبلغ إضافي يصل إلى 100 مليون دولار، بينما سيتمّ توفير 33 مليون دولار للمساعدة الإنسانيّة.وعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان حاضرًا افتراضيا خلال المحادثات، أكثر من 91 مليون دولار لهايتي.كما أعلنت دول أخرى عن المساهمة في مساعدات ماليّة أو لوجستيّة، بما في ذلك بنين وفرنسا وألمانيا وجامايكا وإسبانيا، وفقا لمسؤولين أميركيين.واستبعدت الولايات المتحدة وكندا إرسال قوّات إلى هايتي.وقالت كينيا إنّها مستعدة لنشر عناصر شرطة، لكنّها لم تتمكّن من فعل ذلك حتّى الآن بسبب قرار أصدرته محكمة كينيّة.

وقال رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس “واضح أنّ هايتي وصلت إلى نقطة تحوّل”، فيما أمكن رؤية جثث في شوارع العاصمة الهايتيّة، حسب صحافيّين في وكالة فرانس برس.



من جهته، قال رئيس غويانا والرئيس الحالي لمجموعة كاريكوم محمد عرفان علي، بعد الاجتماع، إنّه “متفائل” بشأن إمكان التوصّل إلى حلّ سياسي في هايتي.



ولم يتمكّن رئيس وزراء هايتي أرييل هنري من العودة إلى البلاد بسبب تصاعد العنف، وهو لا يزال عالقا في بورتوريكو.(أخبار اليوم)