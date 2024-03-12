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عربي-دولي

بعد تأجيلها.. هل سينتخب السنغاليون رئيسهم؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 02:39
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أعلن رئيس الوزراء السنغالي الجديد صديقي كابا الاثنين إنجاز الأمور اللوجستية للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 آذار رغم ضيق الوقت بين إعلان موعد الاستحقاق والتصويت.

وتشهد السنغال أزمة منذ أكثر من شهر بعد إعلان الرئيس ماكي سال في 3 شباط تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25شباط.
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وقام الرئيس بتعيين صديقي كابا رئيسا جديدا للحكومة للسماح لشاغل المنصب حتى ذلك الحين المرشح أمادو بالقيام بالحملة الانتخابية.

وقلصت الحملة الانتخابية من ثلاثة أسابيع إلى أسبوعين.

وأعلن صديقي كابا للصحفيين أن هناك "قلقا" لدى الشعب.

وقال كابا:"أود أن أطمئن السنغاليين: اللوازم الانتخابية جاهزة". وأضاف أن الإدارة الانتخابية "نقلت كافة اللوازم الانتخابية على الأراضي الوطنية وفي الخارج". وأوضح أن بطاقات الاقتراع "جاهزة".(أخبار الآن)
المصدر: أخبار الآن
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