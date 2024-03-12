Advertisement

رأت صحيفة "The Daily Beast" الأميركية أنه "مما لا شك فيه أن الحرب بين إسرائيل وحماس غيرت بشكل جذري مسار سياسة الشرق الأوسط وساهمت بإحداث تقلبات لم نشهدها منذ عقود. ولا يمثل الصراع مجرد مرحلة جديدة في صراع دام قرناً من الزمن بين اليهود والفلسطينيين، بل يمثل فصلاً آخر في حرب الظل التي تخوضها إيران منذ 45 عاماً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في المنطقة".وبحسب الصحيفة، "على مدى فترة طويلة من حرب الظل، كانت أهداف طهران واستراتيجيتها لتحقيقها متسقة بشكل ملحوظ. وكانت أهداف سياستها الخارجية الرئيسية منذ تشكيل الجمهورية الإسلامية في عام 1979 هي إجبار الولايات المتحدة على الخروج من المنطقة ومنع إسرائيل من تطبيع العلاقات مع جيرانها من خلال إثارة الفوضى والعنف والاستياء العميق. وأشارت سوزان مولوني، الباحثة الرائدة في الصراع الأميركي - الإيراني، من معهد بروكينغز، إلى أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989، "لم يتردد أبدًا في عدائه المحموم تجاه إسرائيل والولايات المتحدة. فهو ومن حوله مقتنعون بالشر الأميركي، ويطالبون بتدمير إسرائيل كجزء من الانتصار النهائي للعالم الإسلامي على الغرب".وتابعت الصحيفة، "إن الطريقة الأساسية التي تتبعها طهران لتحقيق هذه الغايات هي استراتيجية حرب طويلة الأمد تجمع بين التعبئة السياسية والدبلوماسية القسرية وحرب المعلومات مع العمليات العسكرية الهجومية التي تقوم بها مجموعة هائلة من القوات بالوكالة والتي تسميها إيران "محور المقاومة". تشكل أكثر من اثنتي عشرة جماعة مسلحة في سوريا واليمن والعراق ولبنان شبكة فضفاضة تضم أكثر من 150 ألف مقاتل بالوكالة لديهم مصالحهم الخاصة ولكنهم يشتركون في الالتزام بتحدي الهيمنة الأميركية في المنطقة. تكتيكاتهم ليست فريدة من نوعها، فهم يستخدمون التكتيكات المعتادة من الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية والهجمات الصاروخية. وتُعتبر حماس في قطاع غزة عضواً أساسياً في شبكة بدأت في لبنان في أوائل الثمانينيات مع حزب الله وتوسعت لتشمل كتائب حزب الله في العراق والحوثيين في اليمن، من بين آخرين".وأضافت الصحيفة، "أول ما يجب أن يقال عن الاستراتيجية الإيرانية هو أنها كانت فعالة بشكل ملحوظ، وخاصة منذ بداية الحرب الأميركية على الإرهاب. ومنذ ذلك الوقت، أظهرت طهران أنها أكثر براعة استراتيجياً من واشنطن. ويتجلى هذا النجاح في العراق، حيث ساعدت المجموعات المدعومة من إيران في إرغام الولايات المتحدة على سحب كل قواتها تقريبا بحلول عام 2011. واليوم، تتأثر السياسة العراقية بشكل كبير بالفصائل والشخصيات السياسية الموالية لإيران. ولا شك أن إيران كانت المستفيد الاستراتيجي الرئيسي من حرب العراق".وبحسب الصحيفة، "على الرغم من أن الحكومة الأميركية قد فرضت العشرات من العقوبات على القوات الوكيلة لإيران في كل أنحاء المنطقة بدءًا من عام 1995، إلا أن الشبكة اليوم تتمتع بتمويل أفضل وقدرة عسكرية أكبر بكثير مما كانت عليه في السنوات الأولى من حرب العراق. إن النجاح المذهل الذي حققه الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول هو البرهان الأكبر على هذه الحقيقة. وبطبيعة الحال، كما لاحظت مالوني، "من غير المتصور أن تقوم حماس بهجوم بهذا الحجم دون بعض المعرفة المسبقة والدعم الإيجابي من القيادة الإيرانية. والآن يبتهج المسؤولون ووسائل الإعلام الإيرانية بما قامت به حماس، ويتبنون التوقعات بأن هجومها سيؤدي إلى زوال إسرائيل"."وتابعت الصحيفة، "حتى الآن لم تسفر الحرب بين إسرائيل وحماس إلا عن تعزيز موقف إيران الجيوسياسي، حيث فرض الصراع ضغوطاً دولية هائلة على إسرائيل لحملها على قبول إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق. وأدى اندلاع الحرب إلى نهاية مفاجئة للجهود التي قادتها الولايات المتحدة لتأمين تحالف رسمي طال انتظاره بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الخصم القوي لإيران. وتشكل الحرب نكسة استراتيجية لواشنطن حيث يتعين عليها الآن تحويل الموارد العسكرية والدبلوماسية التي كانت تأمل في استخدامها لمواجهة الصين الصاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط. إن الخط العلني لطهران هو أن شبكة وكلائها تشن هجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا والبحر الأحمر بهدف الضغط على إسرائيل وأميركا لوقف إطلاق النار في غزة، وحينها سوف تتوقف تلك الهجمات".وأضافت الصحيفة، "لا يشكل مصير الفلسطينيين أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لخامنئي وأتباعه، وتواصل طهران التركيز على هدفها الشامل المتمثل في إثارة الاضطرابات والفوضى لإحباط الجهود الأميركية لتشكيل الشؤون الجيوسياسية في المنطقة. وبحسب أفشون أوستوفار، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري وأحد الخبراء الأميركيين البارزين في السياسة الخارجية الإيرانية، فإن الأمر على النحو التالي: "بالنسبة لإيران، هذه حرب طويلة وليست حرباً قصيرة، وهذا لا علاقة له بغزة". وأضاف أنه "يتعلق بمسيرة إيران الطويلة عبر الشرق الأوسط لطرد القوات الأميركية وإضعاف حلفاء الولايات المتحدة"."وبحسب الصحيفة، "ليس هناك شك في أن إيران لا تمارس القيادة والسيطرة الرسمية على هذه المجموعة من المقاتلين غير النظاميين. عوضاً عن ذلك، يقيم الحرس الثوري الإيراني علاقات تعاون وثيقة مع قيادة كل مجموعة، ويقدم لهم نفس النوع من الحوافز والموارد التي قدمتها القوات الخاصة الأميركية للقوات غير النظامية في العراق وأفغانستان: التمويل والمشورة التكتيكية والعملياتية والأسلحة المتقدمة والوصول إلى معلومات استخباراتية ممتازة. وقد تمكنت طهران من استخدام هذه القوات مراراً وتكراراً والإفلات من الانتقام الخطير على أساس أن هذه الجماعات تتخذ قراراتها العملياتية بنفسها".وتابعت الصحيفة، "في الحقيقة، فإن استراتيجية إيران ضد المصالح الأمريكية تحمل تشابهًا مع استراتيجية الحرب المطولة التي خدمت كلا من "فيت كونغ" (الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام) وطالبان جيدًا: إبقاء وتيرة العمليات منخفضة، وإجراء حرب سياسية واسعة النطاق وشاملة لتشكيل قصة الصراع، وإبقاء الصراع يغلي على نار خفيفة في عدة أماكن في وقت واحد. وكان رد طهران على الغارات الجوية الأميركية الأخيرة ضد القوات الوكيلة خافتًا ومنضبطًا بشكل ملحوظ، وهذا ليس مفاجئًا لمراقبي إيران. لا يريد آية الله خامنئي بأي حال من الأحوال الدخول في صراع تقليدي مع الولايات المتحدة. وفي الواقع، لن تكسب إيران شيئاً في هذا النوع من الصراع، بل إنها ستخسر الكثير، بما في ذلك ربما برنامجها شبه السري لتطوير الأسلحة النووية".