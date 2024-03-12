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عربي-دولي
تحتوي على 200 طن من الطحين.. انطلاق أول سفينة تحمل مساعدات لغزة من قبرص
Lebanon 24
12-03-2024
|
03:44
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في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.
وشوهدت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" أو "الأذرع المفتوحة" وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص وتسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.
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ونشرت "وورلد فود كيتشن"، وهي مؤسسة خيرية أسسها الشيف الشهير خوسيه أندريس، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن سفينة المحملة بحوالي 200 طن من الطعام أبحرت اليوم الثلاثاء.
وتمثل الشحنة اختبارا لفتح ممر بحري لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة الذي ينتشر فيه الجوع بعد 5 أشهر من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، عن أملها في أن يفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة.
وقالت فون دير لاين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا جنوبي قبرص، على بعد 380 كيلومترا تقريبا من غزة: "نحن قريبون جدا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد". (سكاي نيوز)
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