العثور على 5 جثث لمتزلجين في سويسرا... والبحث جارٍعن السادس

عثرت فرق الإنقاذ في كانتون فاليه جنوبي سويسرا على جثث 5 متزلجين قرب جبل تيت بلانش، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخص سادس مفقود بحسب ما ذكره بيان للشرطة يوم أمس الاثنين.

وذكر بيان الشرطة أنه بعد بلاغ عن فقدان 6 متزلجين، تم في الساعة 7:30 يوم الأحد، إرسال 3 من عناصر الإنقاذ وأحد عناصر الشرطة إلى كوخ تيت بلانش الجبلي Tête Blanche. وفي حوالي الساعة 9.20 مساء، وصل الفريق إلى المنطقة، وعثر بسرعة على 5 من المتزلجين المفقودين مفارقين الحياة.





وكانت الشرطة قد صرحت يوم الأحد 10 اذار أن المجموعة انطلقت في رحلة تزلج على الطريق زيرمات -أرولا، بينما تقع منطقة تيت بلانش في منتصف الطريق بين المنتجعين. وقالت الشرطة إن أعمار مجموعة التزلج تتراوح بين 21 و58 عاما.





ولفتت شرطة كانتون فاليه إلى أنه تم استخدام تقنيات مختلفة لتحديد مكان المتزلجين وكان هناك اتصال بين أحد أعضاء المجموعة مع فرق الإنقاذ على الساعة 5:15 مساء يوم السبت، مما سمح للفريق بتحديد مكانهم في منطقة تيت بلانش. (RT)