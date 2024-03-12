بالفيديو: احتجاجًا على الإبادة.. وزيرة تركية تغادر اجتماعًا أمميا خلال كلمة "إسرائيل"

غادرت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش قاعة اجتماع الدورة الـ68 للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، مع بدء وزيرة إسرائيلية كلمتها، وذلك احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة.



ومساء الاثنين، غادرت الوزيرة قاعة الاجتماعات مع بدء وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية مي غولان بإلقاء كلمتها، لتعود الوزيرة التركية إلى القاعة بعد انتهاء الكلمة.



وفي كلمتها، أكدت الوزيرة التركية على أهمية مواجهة الأسباب الجذرية، وخاصة الفقر والهشاشة المؤسسية، ومعالجة التحديات العالمية في ما يخص المرأة.



وقالت: "بينما نناقش مسألة المساواة، لا يمكننا أن نتجاهل الأزمة المستمرة التي تسبب معاناة إنسانية كبيرة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، تركيا تدين بشدة الهجمات في غزة، وتكرر دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق".



وأكدت أن "تركيا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأذكركم بقرار مجلس الأمن الدولي 1325 حيث يعد معلما هاما في معالجة التأثير غير المتناسب والفريد للنزاعات المسلحة على النساء".

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta İsrail Bakanı May Golan konuşurken salonu terk etti.



Sayın bakanı bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. 👏 pic.twitter.com/hxID7RAZOt — Misvak Caps (@misvakcaps) March 12, 2024 Advertisement

وتأتي مغادرة الوزيرة للاجتماع، بعد يوم من حرب كلامية بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين تنياهو ووزراء حكومته ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.(عربي21)