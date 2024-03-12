من الجوّ إلى الأرض.. الإضرابات تشلُّ ألمانيا

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إقتصاد
من الجوّ إلى الأرض.. الإضرابات تشلُّ ألمانيا
Lebanon 24
12-03-2024
|
05:32
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أضرب مضيفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزافي مطار فرانكفورت في وقت مبكر من اليوم، حسبما ذكرت نقابة مضيفي الطيران "أوفو".
وأكدت متحدثة باسم النقابة أن الإجراء في أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا بدأ في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 11 مساء. ومن المتوقع إلغاء حوالي 600 رحلة بسبب الإضراب، وفقا لشركة الطيران الوطنية، مما يؤثر على 70 ألف مسافر. وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 15% في الأجور وتريد أيضا الحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة ثلاثة آلاف يورو. ووفقا لمتحدث باسم لوفتهانزا، سيتأثر ما مجموعه حوالي 120 ألف مسافر، ما سيؤثر على معظم المطارات الألمانية خصوصا مطار فرانكفورت.
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كذلك، قررت شركة الخطوط الجوية النمساوية التابعة لشركة لوفتهانزا، إلغاء حوالي 110 رحلة من جدول رحلاتها يوم الخميس بسبب الإضراب.
وينبع الإجراء المستمر من تعثر مفاوضات الأجور مع موظفي الشركة.
من جهتهم، أضرب سائقو القطارات من شركة السكك الحديدية الألمانية المملوكة للدولة "دويتشه بان" مرة أخرى في ظل استئناف قضائي قد يعلن أن الإضراب غير قانوني. ومن المتوقع أن يستمر 24 ساعة. ونظمت السكك الحديدية جدولا زمنيا للطوارئ لتأمين نحو 20%من خدمات قطارات المسافات الطويلة.(dw)
المصدر: DW
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