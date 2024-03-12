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عربي-دولي
الهيئة البريطانية تعلن عن حادث جديد في البحر الأحمر.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
12-03-2024
|
06:43
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أعلنت هيئة بحرية بريطانية اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 600 ميل بحري إلى الشرق من مقديشو بالصومال، مؤكدة أن السلطات تحقق.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الجيش الأميركي، أن الحوثيين استهدفوا سفينة أميركية في البحر الأحمر، لكن القيادة المركزية الأميركية أشارت إلى أن السفينة "بينوكيو" التي وصفتها بأنها تجارية لم تصب بأي أذى.
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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إنها كذلك لم تتلقَّ أي أضرار عن إصابات بالسفينة، مشيرة إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه "بينوكيو".
وأضافت أنها نفذت يوم أمس 6 ضربات دمرت زورقا مسيرا و18 صاروخا مضادا للسفن في مناطق سيطرة الحوثيون باليمن.
وأضافت أن "تلك الأسلحة كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة"، مضيفة أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، وأثارت مخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس مما يزعزع استقرار الشرق الأوسط.
وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت تصنيف الحركة جماعة "إرهابية". (العربية)
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