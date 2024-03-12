هل تعرّضت سفارة مصر في السودان للتخريب؟

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علّقت وزارة الخارجية المصرية مساء أمس الاثنين، على ما تم تداوله بخصوص تعرّض سفارة مصر في السودان للتخريب.وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "من المؤسف تداول بعض وسائل الإعلام صوراً قديمة، لإتلافات تعرضت لها سفارة مصر في الخرطوم إبان المواجهات المسلحة المستعرة في العاصمة السودانية"، موضحاً أن "الحدث يعود لشهور مضت".ولفت أحمد أبو زيد، إلى أن مصر أوفدت آنذاك بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، لجنة لجرد الإتلافات بالمقر غير المأهول والخالي من أي مستندات هامة.وكانت وسائل إعلام تداولت صورا تظهر آثار دمار لحق بمبنى السفارة المصرية بالخرطوم ونهب محتوياته.يذكر أن الحرب اندلعت في السودان 15 نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. (العربية)