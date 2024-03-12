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عربي-دولي

اشتلعت بالجو وكان على متنها 15 فرداً.. فيديو مرعب يرصد لحظة تحطم طائرة!

Lebanon 24
12-03-2024 | 07:42
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لها، تحطمت في مقاطعة إيفانوفو بعد إقلاعها في رحلة مجدولة اليوم الثلاثاء، وكان على متنها 15 شخصا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه كان هناك ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب على متن الطائرة المنكوبة.
 
 
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية، طائرة تسقط وقد اشتعلت النيران بمحرك بها، وشوهد عمود من الدخان الأسود يتصاعد في السماء بينما كانت تحلق طائرة هليكوبتر في الجو.
 
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بدوره، قال رئيس إدارة منطقة إيفانوفو، سيرغي نيزوف لـ "روسيا اليوم"، إن الحادث وقع على مسافة بعيدة من المباني السكنية، ولم يصب أحد من السكان المحليين بأذى، فيما أشارت تقارير إخبارية إلى عدم وجود ناجين من الطائرة. (روسيا اليوم - العربية)

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