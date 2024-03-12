بن غفير يردّ على تصريحات الملكة رانيا عن غزة.. فماذا قال؟





وكتب وزير العدو الإسرائيلي في حسابه على منصة "إكس": "أدعوكي لتري ما قام به والد زوجك عندما كان له مشاكل مع الإرهاب الفلسطيني، سبتمبر الأسود يحييكم".

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رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على تصريحات ملكة الأردن رانيا العبدالله عن غزة خلال مقابلتها مع CNN، ودعاها لتذكر ما فعله الملك حسين الراحل خلال "سبتمر الأسود".وكتب وزير العدو الإسرائيلي في حسابه على منصة "إكس": "أدعوكي لتري ما قام به والد زوجك عندما كان له مشاكل مع الإرهاب الفلسطيني، سبتمبر الأسود يحييكم".

وكانت الملكة رانيا، قد قالت في المقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن ما يحدث في غزة أمر مخز للغاية، ويمكن التنبؤ به لأنه كان متعمدا، مؤكدة أنه أيا كان حجم المساعدات إلا أن وقف النار هو الأولوية رقم واحد.



وأضافت: "أيا كان حجم المساعدات الواردة، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار. إن تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة. لا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت. لذا، فإن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد". (روسيا اليوم)