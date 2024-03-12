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عربي-دولي

عسكريون روس يدلون بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
12-03-2024 | 10:20
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يواصل جنود وحدات البنادق الآلية بمجموعة قوات "الغرب" وجيش الأسلحة المشترك الـ36 التابع لمجموعة قوات "الشرق" بمنطقة العملية الخاصة، التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية.

أدلى جنود وحدات البنادق الآلية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" وجيش الأسلحة المشترك الـ36 التابع لمجموعة قوات "الشرق" في منطقة العملية الخاصة، بأصواتهم مبكرا في انتخابات الرئاسة الروسية.
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أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن التصويت المبكر يتيح الفرصة لكل عسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتنفذ مجموعة قوات "الغرب" مهمات قتالية على محور كوبيانسك.

تم تنظيم التصويت لجنود جيش الأسلحة المشتركة الـ36 في المناطق الخلفية لجمهورية دونيتسك الشعبية في مراكز اقتراع متنقلة.

ويجري التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية هذا العام في الفترة من 25 شباط إلى 14 آذار. وتختلف مواعيد التصويت المبكر حسب المناطق، حيث يتم تحديد التواريخ الدقيقة له من قبل لجنة الانتخابات الإقليمية.

وقرر مجلس الفدرالية الروسي عقد الانتخابات الرئاسية في 17 آذار 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت ثلاثة أيام أي في 15 و16 و17 آذار لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر ثلاثة أيام.
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