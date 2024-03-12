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عربي-دولي
بسبب أوكرانيا وإسرائيل.. على من ستعتمد أميركا في حال نشوب حرب مع الصين؟
Lebanon 24
12-03-2024
|
17:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنه في حالة نشوب صراع جديد واسع النطاق، مع الصين مثلا، ستعتمد الولايات المتحدة على شركائها الإقليميين بعدما استنفدت مخزونات أسلحتها في أوكرانيا وإسرائيل، بحسب وكالة "بلومبرغ".
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وأشارت الوكالة إلى أن الصراعات "في أوكرانيا والشرق الأوسط استنزفت مخزونات الأسلحة الأميركية وأثارت مخاوف بشأن حالة القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد".
وأضافت: "في أي صراع مستقبلي محتمل، خاصة مع الصين، قد لا تكون الولايات المتحدة قادرة على إنتاج كل الأسلحة التي تحتاجها للانتصار. والخبر السار هو أن واشنطن لديها شركاء إقليميون يمكنهم المساعدة في سد هذه الفجوة".
وأكدت أن القواعد الحالية والجمود البيروقراطي لا يسمحان للولايات المتحدة بالاستفادة الكاملة من الإمكانات الصناعية لحلفائها.
ونوهت الوكالة بأنه في الصراع المحتمل مع الصين، قد تنفق الولايات المتحدة في أسبوع واحد كامل ترسانتها من الصواريخ طويلة المدى المضادة للسفن، والتي يستغرق إنتاجها عامين، كما أن أحواض بناء السفن الأميركية لا تملك الوقت لإصلاح السفن، ناهيك عن بناء سفن جديدة، في حين أن الصين قادرة على زيادة الإنتاج بسرعة نسبيا.
وشددت على أن التحالفات الأميركية القائمة في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، "تعتبر حاسمة لاحتواء بكين". ويتم التأكيد على أن التعاون الوثيق في مجال الصناعات الدفاعية مع هذه الدول من شأنه أن يوسع الإمكانات الإجمالية. ولكن هذا التعاون يعوقه عدد من القيود، بما في ذلك ضوابط التصدير الأميركية الصارمة، فضلا عن القواعد المصممة لمنع تسرب تكنولوجيا الأسلحة الأميركية. (روسيا اليوم)
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