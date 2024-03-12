Advertisement

عربي-دولي

أول تعليق من الأردن على استشهاد مواطنيها في الضفة الغربية

Lebanon 24
12-03-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1174332-638458643907095625.jpeg
Doc-P-1174332-638458643907095625.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، استشهاد اثنين من مواطنيها على أيدي القوات الإسرائيلية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

 وقال الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، في بيان إن الوزارة "طالبت إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بتحقيق كامل وبتحمل مسؤولياتها وكشف ملابسات العملية".

 وأضافت الوزارة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وفق القانون والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة".

 وذكر البيان أن الوزارة على اتصال مع ذوي المواطنين الاثنين اللذين يحملان أيضا هويات فلسطينية.

( الشرق الأوسط)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:21 | 2024-03-12
17:15 | 2024-03-12
17:00 | 2024-03-12
17:00 | 2024-03-12
16:35 | 2024-03-12
16:29 | 2024-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24