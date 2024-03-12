أول تعليق من الأردن على استشهاد مواطنيها في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، استشهاد اثنين من مواطنيها على أيدي القوات الإسرائيلية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، في بيان إن الوزارة "طالبت إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بتحقيق كامل وبتحمل مسؤولياتها وكشف ملابسات العملية".

وأضافت الوزارة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وفق القانون والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة".

وذكر البيان أن الوزارة على اتصال مع ذوي المواطنين الاثنين اللذين يحملان أيضا هويات فلسطينية.

( الشرق الأوسط)