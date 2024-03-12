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رسالة عاجلة لبايدن من أعضاء في مجلس الشيوخ

Lebanon 24
12-03-2024 | 12:22
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وجّه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي رسالة للرئيس جو بايدن دعوه فيها إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة نتيجة مخالفتها قانون المساعدات الأميركية الخارجية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وشدد الديمقراطي بيرني ساندرز وسبعة مثله في رسالتهم لبايدن على أن الأخير ومن خلال استمراره في تسليح إسرائيل ينتهك قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر وصول الدعم العسكري إلى أي دولة تمنع أو تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى وجهاتها.
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وقال ساندرز: "آمل أن يفهم الرئيس أن أعداد أعضاء الكونغرس والشعب الأميركي بشكل عام، الذين سئموا وتعبوا من رؤية الدمار الذي لحق بشعب غزة وخلق مجاعة جماعية في تزايد مستمر".


كذلك، أشار النواب إلى أنه يتوجب على بايدن أن يوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العقبات التي تضعها تل أبيب أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعاقب عليها القانون الأميركي.

وحث النواب بايدن على التوقف عن توفير الأسلحة لإسرائيل حتى ترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة.

هذا وفاضل النواب في رسالتهم "بين المساعدات الدفاعية لإسرائيل مثل القبة الحديدية، والمساعدة العسكرية المستخدمة في الهجوم على قطاع غزة"، وأوضح ساندرز قائلا: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لإسرائيل بأي شكل من الأشكال  الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله".

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