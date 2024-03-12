اليابان تمتنع عن إجراء أي تقييمات قانونية لتصرفات الجيش الإسرائيلي

أكدت الحكومة اليابانية أنها تمتنع عن إجراء أي تقييمات بما فيها القانونية لتصرفات الجيش الإسرائيلي في حربه المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية كاميكاوا يوكو في مؤتمر صحفي، الثلاثاء.

وشدد يوكو على "الأهمية البالغة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل عاجل، وخلق وضع يضمن أنشطة المساعدات الإنسانية".

وأعرب عن أمله بتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني بسرعة وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، قائلًا: "انطلاقا من هذا الاعتقاد، ندعو جميع الأطراف بما في ذلك إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة".

وأشار أنهم مدركون لارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، مضيفًا: "من الصعب فهم الحقائق بشكل كامل (في المنطقة)، ونمتنع عن إجراء أي تقييمات بما في ذلك التقييمات القانونية لتصرفات الجيش الإسرائيلي، وندرك أن عدد الضحايا المدنيين آخذ في التزايد وأن الوضع الإنساني على الأرض مأساوي للغاية".

وقال الوزير الياباني إن بلاده تدعو إلى "الامتثال للقانون الدولي على رأسه القانون الإنساني الدولي".

( الأناضول)