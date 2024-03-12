العاهل المغربي يأمر بتقديم مساعدات لسكان غزة والقدس

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أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته لإطلاق عملية إنسانية عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس.وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن هذه المساعدة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تأتي للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.وهكذا، فإن المساعدة التي أمر بها الملك لسكان غزة، تتكون من أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية. (سكاي نيوز)