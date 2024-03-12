Advertisement

عربي-دولي

العاهل المغربي يأمر بتقديم مساعدات لسكان غزة والقدس

Lebanon 24
12-03-2024 | 13:24
A-
A+
Doc-P-1174359-638458683425133693.jpg
Doc-P-1174359-638458683425133693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته لإطلاق عملية إنسانية عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن هذه المساعدة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تأتي للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
Advertisement

وهكذا، فإن المساعدة التي أمر بها الملك لسكان غزة، تتكون من أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:21 | 2024-03-12
17:15 | 2024-03-12
17:00 | 2024-03-12
17:00 | 2024-03-12
16:35 | 2024-03-12
16:29 | 2024-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24