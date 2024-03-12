تونس.. إنهاء مهام وزيري النقل والثقافة

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أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء يوم الثلاثاء، مهام وزير النقل ربيع المجيدي، ووزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي.وكلف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزنزري الزعفراني، بتسيير وزارة النقل بصفة موقتة. كما كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة موقتة.وكان سعيد قد أجرى ظهر اليوم زيارة غير معلنة إلى مستودع القطارات بجبل جلود ومحطة المترو الخفيف بتونس البحرية، حيث عاين حالة وسائل النقل وظروف صيانتها.وشدد على ضرورة وضع حد للخراب والفساد الذي يشكو منه هذا المرفق العمومي الأساسي، مشيرا إلى أن أكثر العربات مهملة وتحولت إلى ركام من الحديد الذي أصابه الصدأ ولم يعد صالحا للاستعمال في حين أن المواطنين يعانون من أجل التنقل.