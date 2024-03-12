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عربي-دولي

بسبب الدمار.. فلسطينيون يجهلون معالم بيوتهم

Lebanon 24
12-03-2024 | 14:35
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يقف الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزين عن التعبير، بعد الدمار الهائل الذي لحق في أحيائهم السكنية، لاسيما في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

 ولم يتوقع الفلسطينيون أن يصلوا إلى حد الجهل بمعالم شوارعهم ومنازلهم بسبب الدمار الذي لحق بها، جراء القصف الإسرائيلي في منطقة البلد بخانيونس.

 فبعد تراجع الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة من تلك المنطقة، عاد الفلسطينيون ليجدوا مدى الدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية.

 وشهدت أغلب البيوت في المنطقة تدميرا شاملا، بينما يعاني البعض الآخر من تصدعات خطيرة تهدد بالسقوط في أي لحظة، جراء القذائف التي سقطت عليها ودمرت أجزاء منها.

 ولم تسلم الشوارع من الدمار، فقد مُسحت بعضها بشكل كامل، وتبين أن بعض المناطق قد اختفت من الخريطة بفعل الدمار الهائل.

 ويظهر تداخل الطرقات ببعضها البعض، ما يجعل من الصعب على السكان تمييز أماكن سكنهم وطرقاتهم بسهولة.

(الأناضول)
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