جرعة موقتة.. ماذا تتضمّن جرعة المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا؟

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يوم الثلاثاء، بمثابة "جرعة موقتة" في غياب مصادقة الكونغرس.



وقال المسؤولون إن المساعدات الجديدة ستضم صواريخ ATACMS بنسختها المتوسطة المدى، الذي يبلغ نحو 100 ميل (160 كلم) والقادرة على حمل رؤوس عنقودية.

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وستضم المساعدات أيضا قذائف لمدافع هاوتزر من عيار 155 ملم، وصواريخ GMLRS.



هذا وقالت مصادر لـ "بوليتيكو" إن قيمة حزمة المساعدات الجديدة ستبلغ نحو 300 مليون دولار.



وسيتم تمويل الحزمة من مدخرات البنتاغون من الأموال المخصصة سابقا.