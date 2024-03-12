أردوغان: ضرورة خضوع المسؤولين الإسرائيليين للمحاسبة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة خضوع المسؤولين الإسرائيليين للمحاسبة عن "قتل الأطفال" في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة خلال مأدبة إفطار رمضاني مع سفراء عدد من الدول في أنقرة، الثلاثاء.

وشدد أن "الجميع مدينون للأطفال الفلسطينيين القتلى"، وأن هذا الدين "لا يمكن سداده إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وقال: "على المسؤولين الإسرائيليين أن يخضعوا للمحاسبة عن قتل الأطفال في غزة عوضا عن محاولتهم إخفاء حقيقة الإبادة الجماعية".

وأشار أن بلاده ستواصل الدفاع عن أشقائها الفلسطينيين و"لن تتراجع عن موقفها الثابت في مواجهة الظالمين".

وأكد أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات إلى غزة طوال شهر رمضان عبر الجهات الرسمية والبلديات والأوقاف والجمعيات.

وأضاف: "من قتلوا (إسرائيل) المدنيين الأبرياء في طابور الانتظار للحصول على بعض الدقيق والمعكرونة وربما رغيف خبز لا يمكنهم توجيه النصائح لنا".

( الأناضول)