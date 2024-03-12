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عربي-دولي

شخصيّة بارزة في الجيش الإسرائيليّ تُقدّم إستقالتها... ما السبب؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 15:18
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قالت "القناة 13 العبرية"، إنّ مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات اللواء احتياط نيتسان ألون، استقال من منصبه".

وذكرت القناة نقلا عن مصادر، أنّ "اللواء ألون استقال على خلفية إصرار نتنياهو على منع توسيع صلاحيات الوفد المفاوض". (روسيا اليوم)
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