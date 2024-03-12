شخصيّة بارزة في الجيش الإسرائيليّ تُقدّم إستقالتها... ما السبب؟

قالت "القناة 13 العبرية"، إنّ مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات اللواء احتياط نيتسان ألون، استقال من منصبه".



وذكرت القناة نقلا عن مصادر، أنّ "اللواء ألون استقال على خلفية إصرار نتنياهو على منع توسيع صلاحيات الوفد المفاوض". (روسيا اليوم)