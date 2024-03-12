اعتقال يهودي "متدين" أحرق علم إسرائيل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، متدينا يهوديا أحرق علم إسرائيل خلال احتجاج في حي "مئة شعاريم" بالقدس الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "خلال نشاط الشرطة في حي مئة شعاريم في أعقاب مسيرة للمتطرفين ضد دولة إسرائيل، ألقت شرطة منطقة القدس القبض على مشتبه به بتهمة إضرام النار في العلم الإسرائيلي".

ويقطن في حي "مئة شعاريم" المئات من أفراد مجموعة "ناطوري كارتا" التي ترفض الاعتراف بإسرائيل، وتدعو إلى وقف الاحتلال للأراضي الفلسطينية وترفض كل رموز الحكومة الإسرائيلية.

وفيما يحرق أفراد المجموعة العلم الإسرائيلي، فإنهم يرفعون بالمقابل العلم الفلسطيني.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الموقوف "يبلغ من العمر 24 عاما، وقد أشعل النار في علم إسرائيل خلال مسيرة للمتطرفين، تم خلالها رفع علم السلطة الفلسطينية ولافتات تدين الدولة".

وخلال الاحتجاج، اندلعت مواجهة بين المشاركين فيه وسكان المنطقة، شملت إلقاء البيض على المشاركين في المسيرة بسبب المعارضة الشديدة لتصرفاتهم، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الشرطة إلى أنها عملت بمعاونة القوات الأمنية على تفريق المتظاهرين، وألقي القبض على المشتبه به الذي أشعل النار في علم إسرائيل.

وتنظم جماعة "ناطوري كارتا" بشكل متكرر احتجاجات على الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل بعض الجماعات اليهودية.

وتعتبر منظمة ناطوري كارتا الدولية، (حركة مكونة من اليهود الأرثوذكس ومقرها في الولايات المتحدة)، واحدة من تلك المجموعات التي تنتقد إسرائيل بشدة.

( الأناضول)