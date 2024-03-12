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عربي-دولي

مقتل ثلاثة رهبان مصريين باعتداء إجرامي في دير بجنوب أفريقيا

Lebanon 24
12-03-2024 | 16:00
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقتل 3 من الرهبان عقب تعرضهم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

 وذكرت الكنيسة "أن الحادث أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس".

 وانتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث.

وتوجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبورغ لمتابعة الموقف.

 وأشارت الكنيسة أن البابا تواضروس الثاني يتابع لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحادث في انتظار معرفة أسبابه.

( روسيا اليوم)
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