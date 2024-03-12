مأساة في فرنسا... هذا ما حصل مع عائلة مؤلفة من 4 أشخاص! (فيديو)

ذكرت السلطات الفرنسية أنه تم العثور على جثة الطفلة البالغة أربع سنوات التي جرفتها مياه النهر جنوب شرق البلاد، فيما لا يزال البحث مستمرا عن شقيقها البالغ 13 عاما.



وأشارت النيابة العامة الفرنسية إلى أنه "تم العثور على جثة طفلة تطابق أوصاف البنت البالغة أربع سنوات والتي جرفتها مياه نهر السبت جنوب شرق البلاد"، موضحة أن"جثة الرجل التي عثر عليها رجال الدرك يوم الاثنين تعود إلى والد الطفلين".

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وجرفت المياه الطفلين مساء السبت الماضي، بينما كانا في سيارة والديهما اللذين كانا يحاولان عبور جسر فوق نهر غاردون، لكن السيارة سقطت في النهر. وتم إنقاذ الأم البالغة 40 عاما، قبل أن تجرف السيارة بسبب فيضان النهر. (روسيا اليوم)