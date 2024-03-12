عمره 13 سنة فقط... أطلق المفرقعات فقتله إسرائيل

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استشهد فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مخيّم شعفاط في القدس.وأصيب الفتى البالغ من العمر 13 عاما بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية في مخيّم شعفاط، وجرى نقله من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مستشفيات القدس حيث وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن رسميا عن مقتله.وتقول الشرطة إنها أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في مخيم شعفاط بعد قيامه بإطلاق مفرقعات نارية تجاه قواتها. (روسيا اليوم)