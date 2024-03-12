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عربي-دولي

4 سفن للجيش الأميركي في طريقها إلى غزة... ما هي مهمّتها؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 17:55
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أعلن البنتاغون أن 4 سفن لوجيستية تابعة للجيش الأميركي غادرت ميناء فرجينيا في طريقها إلى شرق البحر المتوسط للمشاركة في بناء رصيف بحري قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل الرصيف في غضون 60 يوما، وسيُقدّم نحو مليوني وجبة يوميا. (روسيا اليوم)
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