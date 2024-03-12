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عربي-دولي

أوّل صلاة جمعة في الأقصى في رمضان.. إسرائيل تكشف عن خطّتها الأمنية

Lebanon 24
12-03-2024 | 20:00
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قالت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء إنها ستنشر عدة آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بالقدس وما حولها في أول جمعة من رمضان إذ يُتوقع وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى المسجد الأقصى.

وذكرت ميريت بن مايور المتحدثة باسم الشرطة خلال مؤتمر صحافي: "نحن مستعدون لصلاة الجمعة. سيتم نشر الآلاف من الشرطيين في منطقة جبل الهيكل".
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وأضافت أن "المئات من عناصر الشرطة منتشرون في البلدة القديمة منذ بداية رمضان الإثنين في سياق شديد التوتر في ظل الحرب في قطاع غزة".
وأكدت مايور أنه "منذ بداية شهر رمضان، صلّى عشرات الآلاف في باحة الحرم القدسي من دون تسجيل حادث يُذكر".

ورداً على سؤال حول التوتر الذي شهده يوم الأحد حين فرقت الشرطة الحشد بالهراوات، وصفت الأمر بأنه "حادث معزول".

من جانبها قالت تال هاينريش، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء: "نحن في حالة تأهب قصوى".
وأوضحت أن "الغالبية العظمى يأتون للصلاة". واتهمت تنظيمات مثل حماس والجهاد تحاول إشعال المنطقة، وحثت المسلمين ألا ينخدعوا بالإرهابيين.

وشدّدت المسؤولتان مجدداً على أنه سيُسمح بالوصول إلى المسجد الأقصى للعدد نفسه مثل السنوات السابقة.
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