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عربي-دولي

بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام السلاح النووي في "هذه الحالة"

Lebanon 24
13-03-2024 | 00:18
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، إن موسكو مستعدة لاستخدام أسلحة نووية إذا تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد.
 
وأضاف بوتين في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية والتلفزيون الرسمي أن روسيا مستعدة لحرب نووية من ناحية عسكرية وفنية، لكن "ليس كل شيء يدفع باتجاهها" في الوقت الحالي.
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وشدد الرئيس الروسي على أنه "إذا أجرت أميركا اختبارات نووية فقد تفعل روسيا الشيء نفسه".



وأشار إلى أن "الترسانة النووية الروسية أكثر حداثة من أي ترسانة أخرى".


وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، قال بوتين: "إذا دخلت قوات أميركية أوكرانيا فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات دخيلة".
وبيّن أنه "لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا".
 
وتابع قائلا: "روسيا مستعدة لمحادثات بشأن أوكرانيا لكن شريطة أن تستند إلى الحقائق".
وردا على سؤال بشأن "اتفاق شرف" مع الغرب، قال بوتين إن روسيا لا تثق في أحد وتريد ضمانات موقعة. (سكاي نيوز)

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