بصاروخ باليستيني... الحوثيون هاجموا المدمرة لابون بالبحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا الثلاثاء صاروخا باليستيا من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة في بيان أن الصاروخ لم يصب المدمرة "لابون"، ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.

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وأوضحت القيادة في بيان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرتين مسيرتين أُطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتدميرهما".





وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أنها استهدفت ما قالت إنها "السفينة الأميركية بينوكيو" في البحر الأحمر.





وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن هجمات الجماعة سوف تتصاعد خلال شهر رمضان "دعما لقطاع غزة".

وبحسب القيادة المركزية الأميركية فإن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن، من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، باتجاه السفينة التجارية "بينوكيو".

وأشارت إلى أن السفينة سنغافورية وترفع علم ليبيريا، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل حركة الشحن العالمي، مما أجبر شركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا، وأثارت مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة مما قد يزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وردا على هذه الهجمات، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت واشنطن تصنيف الحركة جماعة إرهابية. (سكاي نيوز)