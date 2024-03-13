بوتين: ترامب عاتبني على دعم "جو النائم"

Advertisement

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سؤال وجهه له نظيره السابق دونالد ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة حول ما إذا كان يريد فوز جو بايدن "النائم" في انتخابات الرئاسة آنذاك.وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي دميتري كيسيليوف لقناة "روسيا-1" و"روسيا سيفودنيا" إن ترامب سأله صراحة: "هل تريد أن يفوز جو النائم؟"، واتهمه بأنه يتعاطف معه في وصوله إلى البيت الأبيض.ولفت بوتين إلى أن الأمر المثير للاستغراب هو أنه "حتى في السنة الأخيرة من عمله في منصب الرئيس، قام السيد ترامب، المرشح الرئاسي اليوم، بلومي ومعاتبتي على هذا الأمر تحديدا".وأردف بوتين في المقابلة: "كان هذا منذ أكثر من 4 سنوات. أخبرني بذلك خلال إحدى المحادثات: "هل تريد أن يفوز جو النائم – المعذرة منكم، سأقول كما قال هو، هذا مجرد حديث مباشر كما ورد عندما كان ترامب رئيسا.كما كشف بوتين عن محاولة بايدن ثنيه عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع والترشح للانتخابات ووصف هذه المحاولة بأنها علامة على التدخل الأميركي في الشؤون الروسية.وذكر الرئيس أن هذه المحاولة حدثت عندما زار بايدن العاصمة الروسية موسكو في عام 2011.