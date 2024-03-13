روسيا تؤكد "صدّ" عمليات توغل أوكرانيا داخل أراضيها

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أكدت روسيا أنها "صدّت" كل عمليات التوغل التي قام بها مقاتلون روس موالون لأوكرانيا داخل أراضيها، معلنين خصوصا السيطرة على قرية حدودية.وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام: "بفضل تضحيات العسكريين الروس، تم صد كل هجمات المجموعات الإرهابية الأوكرانية"، مؤكدة تكبيد الطرف الآخر خسائر فادحة.وتأتي هذه الطورات الميدانية، في وقت أعلنت فيه روسيا سيطرتها على قرية جديدة في شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة دونيتسك.وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "في اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من تجمع القوات الجنوبية قرية نيفيلسكي واحتلت خطوطا ومواقع مناسبة أكثر" على محور دونيتسك.