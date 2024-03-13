Advertisement

عربي-دولي

روسيا تؤكد "صدّ" عمليات توغل أوكرانيا داخل أراضيها

Lebanon 24
13-03-2024 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1174502-638459128324281692.png
Doc-P-1174502-638459128324281692.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت روسيا أنها "صدّت" كل عمليات التوغل التي قام بها مقاتلون روس موالون لأوكرانيا داخل أراضيها، معلنين خصوصا السيطرة على قرية حدودية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام: "بفضل تضحيات العسكريين الروس، تم صد كل هجمات المجموعات الإرهابية الأوكرانية"، مؤكدة تكبيد الطرف الآخر خسائر فادحة.
Advertisement

وتأتي هذه الطورات الميدانية، في وقت أعلنت فيه روسيا سيطرتها على قرية جديدة في شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "في اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من تجمع القوات الجنوبية قرية نيفيلسكي واحتلت خطوطا ومواقع مناسبة أكثر" على محور دونيتسك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:48 | 2024-03-13
02:46 | 2024-03-13
02:41 | 2024-03-13
02:25 | 2024-03-13
02:15 | 2024-03-13
02:12 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24