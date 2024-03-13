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عربي-دولي

أنصار ترامب يزوّرون صورة له..وقلق شعبي كبير

Lebanon 24
13-03-2024 | 01:56
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وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة نورث إيسترن، مؤخرًا، فإن غالبية الأميركيين يشعرون بالقلق من استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر الأكاذيب خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة خصوصاً بعد أن شارك أنصار الرئيس الأميركي السابق والمرشح للانتخابات المُقبلة، دونالد ترامب، صورًا مزيفة أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي لناخبين من"البشرة السمراء"، لتشجيع الأميركيين من أصل أفريقي على التصويت لصالح الحزب الجمهوري.
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