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عربي-دولي

هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة للنفط في روسيا

Lebanon 24
13-03-2024 | 02:28
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أكدت السلطات الروسية سقوط جرحى في هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة للنفط في روسيا.

وقال حاكم منطقة ريازان الروسية اليوم الأربعاء إن النيران اشتعلت في مصفاة لتكرير النفط في المنطقة بعد هجوم بطائرة مسيرة. وكتب الحاكم بافيل مالكوف على تطبيق تليغرام يقول إن عدة أشخاص أصيبوا جراء الحادث.
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وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء التي تديرها الدولة بنقل شخصين إلى مستشفى في مدينة ريازان.

وفي السياق، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أكثر من 30 طائرة أوكرانية مسيرة فوق المقاطعة خلال الليل.

وقال غوسيف عبر قناته على "تليغرام" مخاطباً المواطنين: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة ودمرت أكثر من 30 مسيرة، ووفقاً للبيانات التشغيلية من مواقع سقوط حطام المسيرات التي تم تدميرها، هناك أضرار طفيفة بالبنية التحتية والمنازل في عدد من البلدات".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش والأمن الروسية قضت على 234 مقاتلا أثناء إحباط توغل في مناطق حدودية روسية.

وفي بيان، ألقت الوزارة باللوم في الهجوم على "نظام كييف" و"التشكيلات الإرهابية في أوكرانيا"، مؤكدة أن الجيش الروسي وقوات الحدود تمكنت من وقف المهاجمين وتجنب الغارة عبر الحدود. وأضافت أن المهاجمين فقدوا سبع دبابات وخمس عربات مدرعة.
وكانت التقارير عن القتال على الحدود في وقت سابق من الثلاثاء غامضة، وكان من المستحيل التأكد من الحقائق على الأرض في منطقتي كورسك وبيلغورود الروسيتين. (العربية)


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