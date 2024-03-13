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خاص
تقرير لـ"Responsible Statecraft": هل تملك إيران السيطرة الكاملة على وكلائها؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
13-03-2024
|
06:30
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ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في إعلان صدر مؤخراً، خلصت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران لا تملك سيطرة كاملة على الجماعات الوكيلة التي تدعمها وتمولها. من المعروف أن العلاقات بالوكالة معقدة ومتقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، في أغلب الأحيان، يخيبون آمال الدولة الراعية لهم، ويتركون أهدافها الإستراتيجية غير محققة، أو في أسوأ الأحوال، يعودون للانتقام. وهناك العديد من الأحداث التي جرت عبر التاريخ والتي يمكن للولايات المتحدة استيفاء الدروس منها حول مخاطر العلاقات بالوكالة، من جيش فيتنام الجنوبية إلى المجاهدين. وحالياً، الأمور ليست أفضل".
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وبحسب الموقع، "العلاقة بالوكالة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، رغم نجاحها في بعض النواحي، إلا أنها فشلت في النهاية، وفقًا لتقرير صادر عن New America، لأنها لم تتمكن من إدارة المخاطر السلبية التي لا يمكن تجنبها "والتي تتمثل في التراجع بسرعة عن استراتيجية معقدة تتمثل في إشراك وكلاء للقتال في حروب خارجية". قد يبدو الوكلاء حلاً سهلاً ومستساغًا سياسيًا، لكن العيوب يمكن أن تكون هائلة أيضًا. يمكن أن يكون الوكلاء وحشيين وغير أكفاء، كما لاحظ أحد الخبراء، "فغالبًا ما يسيرون في طريقهم الخاص، ويسعون وراء مصالحهم الخاصة بينما يستولون على الأموال وأشكال الدعم الأخرى التي يتلقونها".
وتابع الموقع، "يمكن أن تتورط الدول الراعية لهم في أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب. بمعنى آخر، ما يقدمونه لا يتماشى دائمًا مع ما يحصلون عليه، وما يتم تكليفهم به لا يتوافق دائمًا مع ما يفعلونه في الواقع. أضف إلى ذلك حقيقة أن الوكيل والراعي غالبًا ما يكونان تحت نزوة الرياح السياسية المتغيرة، ويمكن أن تنحرف الأمور بسرعة كبيرة وتزداد تعقيدًا. فلماذا تعتبر علاقة إيران بوكلائها الإقليميين العديدين استثنائية بالنسبة لكل هذا؟ يُنظر إلى مجموعات مثل حزب الله، أو الحوثيين، أو المجموعات الفرعية التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية، على أنها تتصرف وكأنها مدينة بأي ثمن لأهداف إيران، بسبب عمليات نقل الأسلحة، أو الدعم المالي، أو تقاسم الاصطفاف المحكم المفترض والالتزام بالدين أو الأيديولوجية".
وأضاف الموقع، "مثل هذا التفكير المتأصل يجرد الوكلاء، باعتبارهم جهات فاعلة محلية في حد ذاتها، من القدرة على الفاعلية. ويشير قليلون، على سبيل المثال، إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يجب أن تؤخذ على محمل الجد كرد فعل على الإجراءات المحددة التي اتخذتها إسرائيل في غزة، وليس بناءً على توجيهات أو تقدير إيران. في الآونة الأخيرة فقط، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية في مجلس الشيوخ الأميركي، تم اعتبار أن أفعالهم ربما تكون مرتبطة بالفعل بالحرب في غزة. إن الحوثيين، مثل العديد من الجهات الفاعلة المحلية في كل أنحاء الشرق الأوسط، لديهم القوة والرغبة في صياغة مصيرهم، سواء في وطنهم أو في كل أنحاء المنطقة. وسواء كانت أهدافهم الاستراتيجية تتماشى مع إيران أم لا، فهي مسألة قيد النظر".
وبحسب الموقع، "إن النظر إلى سلوك الحوثيين على أنه من صنع إيران في الأساس، يحمل آثارًا عميقة في ما يتعلق بالحلول السياسية. إذا كانت إيران هي المشكلة الوحيدة، فإن "قطع رأس الأفعى" هو الحل، مما يمهد الطريق المحتمل لمزيد من التدخل العسكري الغربي أو تصعيد الصراع الإقليمي. من ناحية أخرى، فإن تقييم الحوثيين كمجموعة لها تاريخ خاص بها يتطلب البحث عن حلول أكثر تعقيدًا، والتي قد لا تكون قابلة للحل بالكامل من خلال القوة العسكرية، ولكنها قد تشمل التفاوض والتسوية، وعلى أقل تقدير الاعتراف بأن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها تثير ردود أفعال من الجهات الفاعلة المحلية بشروطها الخاصة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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