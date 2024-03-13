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عربي-دولي

أوكرانيا تشن هجمات بالمسيرات على عدة مناطق روسية

Lebanon 24
13-03-2024 | 03:14
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شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على عدة مناطق روسية لليلة الثانية على التوالي، وجرى تدمير أكثر من 30 مسيرة في الجو فوق منطقة فورونيغ.

وقال حاكم فورونيغ المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر جوسيف عبر تطبيق تيليغرام إن "خطر التعرض لهجمات بمسيرات لا يزال قائما".
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وأوضح أن الليلة الماضية شهدت "رصد وتدمير أكثر من 30 طائرة مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة" وأن أضرارا "طفيفة" لحقت بالبنية التحتية والمنازل السكنية.

وفي منطقة بيلغورود، أدى تساقط حطام المسيرات إلى إلحاق أضرار بخط إمدادات للغاز في إحدى القرى وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى أخرى.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود المتاخمة هي الأخرى لأوكرانيا على تطبيق تيليغرام إنه "لا توجد إصابات".

وذكر غلادكوف أن 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا دُمرت فوق المنطقة وأن عددا من المنازل تعرض لأضرار في بلدة جوبكين.

وأضاف أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على بلدة شبيكينو، مما أدى إلى إصابة شخص وتدمير خط كهرباء فيها وفي القرى المجاورة.

وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا، ولم يدل بأية تفاصيل أخرى عن الأضرار المحتملة.

وقال حاكم منطقة فورونيغ إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت مرات عدة في صد هجمات بطائرات مسيرة، لكن لم تكن هناك أية "تداعيات على أهداف مدنية" نتيجة للهجوم.
المصدر: سكاي تيوز
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