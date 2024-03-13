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44% من الإسرائيليين يفضلون انتخاب ترامب رئيسا لأميركا

Lebanon 24
13-03-2024 | 03:47
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كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن 44% من الإسرائيليين يفضلون عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مقارنة بـ30% يفضلون عودة الرئيس جو بايدن.
 
 
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وحسب الاستطلاع فإن 26% قالوا إنهم لا يعرفون أيا من الرجلين يفضلون انتخابه. ومن بين المشاركين الذين صوتوا لأحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، قال 72% إنهم يفضلون ترامب بينما قال 8% إنهم يفضلون بايدن.
 
وعندما سئلوا نفس السؤال، 55% من المشاركين الذين صوتوا للأحزاب الموجودة في المعارضة فضلوا بايدن وقال 23% إنهم يفضلون عودة ترامب.
 
يشار إلى أن بايدن وترامب حصلا على ما يكفي من المندوبين لكي يضمنا ترشيح حزبيهما الديمقراطي والجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، وفقا لتقديرات وسائل إعلام.
وقد تصاعدت الخلافات بين بايدن ونتنياهو إلى العلن خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تبادلا الانتقادات اللاذعة في مقابلات حول الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
 
وفي مقابلة مع قناة MSNBC، قال بايدن إن نتنياهو "يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها" في حربه على غزة.
بدوره، رد نتنياهو، في مقابلة متلفزة أجرتها معه صحيفة "بوليتيكو" قائلا إنه "لا يطبق سياسته الخاصة بل سياسة تجمع عليها الغالبية العظمى من الإسرائيليين".
وأكد بايدن أنه لا توجد لديه خطط "في هذه اللحظة" للقاء نتنياهو أو لإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي. (RT)
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