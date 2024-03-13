Advertisement

عربي-دولي

في بحر العرب.. مناورات تستهدف مسيرات بحرية وجوية وأهدافا سطحية

Lebanon 24
13-03-2024 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1174559-638459219168791668.JPG
Doc-P-1174559-638459219168791668.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى الطراد الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" التابعان لأسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات تكتيكية مشتركة وتدريبات مع زملائهم في القوات البحرية الإيرانية والصينية.

وجرت التدريبات الحربية البحرية "حزام الأمن البحري - 2024"، في خليج عمان في بحر العرب، وهدفها الرئيسي ضمان سلامة النشاطات الاقتصادية البحرية.
Advertisement

وإلى جانب المناورات، أطلقت السفن الحربية التابعة للدول الثلاث نيران الرشاشات الثقيلة والمدفعية البحرية من العيار الصغير على أهداف سطحية وجوية تحاكي المسيرات بدون طيار البحرية والجوية.

واليوم سيتعين على المشاركين في التدريبات العمل على مهمة تحرير سفينة استولى عليها القراصنة بمشاركة طائرات الهليكوبتر وهبوط فرق التحري.

إلى ذلك، ستجرى المرحلة النهائية من التدريبات "حزام الأمن البحري - 2024" يوم غد 14 آذار على شاطئ مدينة تشيخبهار الإيرانية حيث سيتم عرض ملخص نتائج المناورات.

وفي الإجمال، تشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة وسفينة دعم وزوارق قتالية تابعة للقوات البحرية الروسية والإيرانية والصينية. كما تستخدم مروحيات القوات البحرية خلال ذلك على نطاق واسع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:25 | 2024-03-13
06:05 | 2024-03-13
05:51 | 2024-03-13
05:33 | 2024-03-13
05:09 | 2024-03-13
04:31 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24