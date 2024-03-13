في بحر العرب.. مناورات تستهدف مسيرات بحرية وجوية وأهدافا سطحية

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أجرى الطراد الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" التابعان لأسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات تكتيكية مشتركة وتدريبات مع زملائهم في القوات البحرية الإيرانية والصينية.وجرت التدريبات الحربية البحرية "حزام الأمن البحري - 2024"، في خليج عمان في بحر العرب، وهدفها الرئيسي ضمان سلامة النشاطات الاقتصادية البحرية.وإلى جانب المناورات، أطلقت السفن الحربية التابعة للدول الثلاث نيران الرشاشات الثقيلة والمدفعية البحرية من العيار الصغير على أهداف سطحية وجوية تحاكي المسيرات بدون طيار البحرية والجوية.واليوم سيتعين على المشاركين في التدريبات العمل على مهمة تحرير سفينة استولى عليها القراصنة بمشاركة طائرات الهليكوبتر وهبوط فرق التحري.إلى ذلك، ستجرى المرحلة النهائية من التدريبات "حزام الأمن البحري - 2024" يوم غد 14 آذار على شاطئ مدينة تشيخبهار الإيرانية حيث سيتم عرض ملخص نتائج المناورات.وفي الإجمال، تشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة وسفينة دعم وزوارق قتالية تابعة للقوات البحرية الروسية والإيرانية والصينية. كما تستخدم مروحيات القوات البحرية خلال ذلك على نطاق واسع.