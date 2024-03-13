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عربي-دولي

"بكلمة واحدة".. ماسك يؤيد بوتين!

Lebanon 24
13-03-2024 | 04:22
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أيّد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية في حال وجود تهديد وجودي ضد روسيا الاتحادية.

وكتب ماسك ذلك في تعليقه على أحد المنشورات في منصة "إكس" والذي قال فيها حساب @zerohedge "بوتين قال إن روسيا مستعدة لاستخدام النووي في حال وجود تهديد وجودي للدولة الروسية".
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وأجابه ماسك بالرد بكلمة واحدة of course، طبعا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في مقابلة صحفية أجراها معه مدير وكالة "روسيا سيفودنيا" دميتري كيسيليوف، استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت الدولة الروسية للتهديد.
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