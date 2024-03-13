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عربي-دولي

"فاغنر" إلى الواجهة مجدداً.. ماذا قال بوتين عنها؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 06:25
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وزارة الدفاع الروسية قدمت الدعم لمجموعة "فاغنر"، ولكن فقط كمجموعة روسية لا أكثر.

جاء ذلك في مقابلة لبوتين مع الصحفي دميتري كيسيليوف للقناة الروسية الأولى و"نوفوستي"، حيث قال بوتين إن روسيا "لم تتدخل في إفريقيا، ولم تخرج فرنسا من هناك، وكان الزعماء الأفارقة أنفسهم يريدون العمل مع روسيا".
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وتابع بوتين: "لكن المشكلة هنا مختلفة، فمجموعة "فاغنر" الشهيرة نفذت في البداية عددا من المشروعات الاقتصادية في سوريا، ثم انتقلت إلى دول إفريقية أخرى. وقدمت لهم وزارة الدفاع الدعم، ولكن فقط على أساس أنها مجموعة روسية لا أكثر". (العربية)
 
 
 
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