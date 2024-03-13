Advertisement

عربي-دولي

هل اغتالت إسرائيل "رجل الظل" في "حماس"؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1174631-638459301668621631.jpg
Doc-P-1174631-638459301668621631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن لا مؤشرات على بقاء نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى على قيد الحياة بعد استهدافه.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل استهدفت مروان عيسى في غارة جوية، السبت، مشيرة إلى احتمال مقتله.
Advertisement

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في ليلة السبت الأحد وفي عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، أغارت طائرات مقاتلة على مجمع تحت أرضي لقادة حماس في وسط قطاع غزة بمنطقة النصيرات، حيث استخدمه اثنان من كبار قادة حماس هما مروان عيسى وغازي أبو طماعة الذي عمل سابقا قائد للواء مخيمات الوسطى الحمساوي، ويعمل حاليًا مسؤولاً عن الوسائل القتاليّة لحماس".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: "ما زلنا نفحص نتائج الهجوم ولم نحصل بعد على تأكيد نهائي".

وأكد المتحدث أنه لم يكن مع نائب قائد كتائب القسام محتجزون إسرائيليون.

وعيسى هو نائب محمد ضيف، والرجل الثالث في القيادة العليا لحركة حماس، والملقب أيضاً بـ"رجل الظل". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:10 | 2024-03-13
09:00 | 2024-03-13
09:00 | 2024-03-13
08:35 | 2024-03-13
08:15 | 2024-03-13
07:52 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24