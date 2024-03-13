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عربي-دولي
هل اغتالت إسرائيل "رجل الظل" في "حماس"؟
Lebanon 24
13-03-2024
|
06:33
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كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن لا مؤشرات على بقاء نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى على قيد الحياة بعد استهدافه.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل استهدفت مروان عيسى في غارة جوية، السبت، مشيرة إلى احتمال مقتله.
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في ليلة السبت الأحد وفي عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، أغارت طائرات مقاتلة على مجمع تحت أرضي لقادة حماس في وسط قطاع غزة بمنطقة النصيرات، حيث استخدمه اثنان من كبار قادة حماس هما مروان عيسى وغازي أبو طماعة الذي عمل سابقا قائد للواء مخيمات الوسطى الحمساوي، ويعمل حاليًا مسؤولاً عن الوسائل القتاليّة لحماس".
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: "ما زلنا نفحص نتائج الهجوم ولم نحصل بعد على تأكيد نهائي".
وأكد المتحدث أنه لم يكن مع نائب قائد كتائب القسام محتجزون إسرائيليون.
وعيسى هو نائب محمد ضيف، والرجل الثالث في القيادة العليا لحركة حماس، والملقب أيضاً بـ"رجل الظل". (سكاي نيوز)
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