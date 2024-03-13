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عربي-دولي

عن عملية اجتياح رفح.. غانتس يفصح عن أمر خطير!

Lebanon 24
13-03-2024 | 06:39
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قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الأربعاء، إن قضية الدولة الفلسطينية هي قضية غير واردة الآن، محذرا من انفجار الاوضاع في الضفة والقدس خلال الجمعة الأولى من رمضان.

وتابع: "المجلس الحربي موحد بشأن ضرورة تنفيذ عملية برية في رفح".
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وفيما يخص رفح، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي لن يدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمي المدنيين.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن البيت الأبيض لم ير بعد خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها.

وقبيل أول صلاة جمعة في شهر رمضان، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستنشر عدة آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بالقدس وما حولها في أول جمعة من رمضان حين يُتوقع وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى المسجد الأقصى.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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