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عربي-دولي

بعد أميركا وقبرص.. بلد عربي جديد يرسل مساعدات إنسانية إلى غزة

Lebanon 24
13-03-2024 | 07:00
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في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من نفاذ الوقت لتجنب المجاعة في شمال قطاع غزة، يبدو أن تغييرات طرأت في الساعات الأخيرة بشأن توصيل المساعدات إلى مدنيي القطاع المحاصر، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت الثلاثاء إلى شمال القطاع في إطار ما سماه "مشروعا تجريبيا للجيش". 
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بحرا، أقلعت سفينة تحمل نحو 200 طن من الأغذية من ميناء في قبرص الثلاثاء في تجربة أولى لتدشين طريق بحري جديد لنقل مساعدات إلى سكان غزة، تقول منظمات إنسانية إنهم على شفا المجاعة.
وشوهدت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" تبحر من ميناء لارنكا في قبرص وتسحب بارجة تحمل الطحين (الدقيق) والأرز والبروتينات. ويأتي معظم تمويل هذه المهمة من الإمارات، وتنظمها مؤسسة وورلد سنترال كيتشن ومقرها الولايات المتحدة.

وتستغرق الرحلة إلى غزة نحو 15 ساعة، لكن ربما تستغرق رحلة سفينة القطر الثقيل وقتا أطول بكثير قد يصل إلى يومين.

ومن قاعدة في فرجينيا في الولايات المتحدة، انطلقت الثلاثاء أربع سفن تابعة للجيش الأمريكي على متنها نحو مئة جندي وما يلزم من تجهيزات لبناء ميناء مؤقت على ساحل غزة يتيح توصيل مساعدات يحتاج إليها السكان بشدة.

السفينة الأولى هي مركبة مائية ضخمة مطلية باللون الرمادي تعرف باسم سفينة الدعم اللوجستي، أبحرت ببطء من رصيف في قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة.

وتبعتها ثلاث سفن أصغر حجما ستبحر لنحو 30 يوما إلى شرق المتوسط لتنفيذ مهمة بناء الميناء الذي يندرج في إطار جهود تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة غزة مع مواصلة إسرائيل تأخير وصول المساعدات برا.

الأمم المتحدة استخدمت هي الأخرى طريقا بريا جديدا الثلاثاء لتوصيل الأغذية إلى شمال القطاع للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الساحلي وسط مجاعة تلوح في الأفق.

في خضم ضغوط يمارسها المجتمع الدولي لتنويع طرق توصيل الدعم الإنساني إلى القطاع الذي تهدده المجاعة، أعلن المغرب أنه أرسل الثلاثاء "عن طريق البر" 40 طنا من المساعدات عبر مطار تل أبيب.

وأفاد مصدر دبلوماسي مغربي بأن المساعدات الغذائية وصلت إلى مطار بن غوريون في تل أبيب ونُقلت إلى معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة حيث أصبحت في عهدة الهلال الأحمر الفلسطيني.(فرانس24)
المصدر: فرانس 24
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